متظاهرون إيرانيون يجردون جنديا في الحرس الثوري الإيراني من بنطاله

تداول العديد من الناشطين الإيرانيين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يظهر تحلق متظاهرين إيرانيين حول أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، المعروف باسم "الباسيج"، فيما يحاولون تجريده من بنطاله.

وبحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن الفيديو التقط في مدينة كرمانشاه (غرب إيران)، ليلة الأول من كانون الثاني/يناير 2018.

ويسمع في الفيديو صوت أحد الأشخاص يصرخ: "لدينا جندي من الباسيج، أمسكوا به"، ليتم سحب العصا من يده وطرحه أرضا.

واختار المتظاهرون تجريد الجندي من بنطاله، الأمر الذي يعتبر إهانة كبيرة، كنوع من الانتقام.

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وعن هذه الحادثة، قال المحلل الإيراني رامان جافامي لتيلغراف، "أراد المتظاهرون أن يظهروا سلميتهم، وبنفس الوقت أنهم ليسوا ضعفاء".

وأثارت الحادثة سخرية كبيرة على مواقع التواصل، فغرد أحدهم بالقول: "إذا رأيت شخصا يمشي في الشارع بلا بنطال، فاعلم أنه من الحرس الثوري الإيراني".

فيما نشر أحد المستخدمين صورة للباس داخلي، مرفقة بالعبارة: "هذا ما يجب أن يكون عليه شعار الباسيج".

واليوم، تدخل المظاهرات الإيرانية يومها الخامس على التوالي، في مختلف مدن وبلدات البلاد، وهي الأكبر منذ ما يعرف باسم "الثورة الخضراء"، عام 2009.

وإلى حينه، قُتل عشرة متظاهرين على الأقل، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية إيرانية رسمية، فيما يقول معارضون أن العدد أكبر من ذلك.