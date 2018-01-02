مرشحة مسلمة تنافس بوتين في انتخابات روسيا الرئاسية الوشيكة

على قائمة المرشحات الروسيات للانتخابات الرئاسية 2018 اسم منافسة غير متوقع للرئيس الحالي والمرشح المقبل فلاديمير بوتين، ويتعلق الأمر بزوجة مفتي داغستان آية حمزاتوفا.

وقدمت آية ابنة أحمد عبد اللياف والمستشارة لديه، والبالغة من العمر 46 سنة، ملف ترشحها إلى لجنة الانتخابات المركزية في موسكو، لتكون أول مسلمة ترشح نفسها إلى هذا المنصب في تاريخ البلاد. وتعد آية رئيسة تحرير إحدى أكبر مؤسسات الإعلام الإسلامي في روسيا.

وقد رشحت آية نفسها بصورة مستقلة للانتخبات المقبلة التي ستجري في شهر آذار/مارس المقبل، وقد قبلت اللجنة ترشحها. وكانت انطلاق الحملة للانتخابات الرئاسية قد بدأ منذ نحو أسبوعين.

ويتعين على آية حمزاتوفا جمع تواقيع عديد الناخبين المؤيدين لها، للترشح إلى منصب الرئاسة وتحولها إلى مرشح مسجل رسميا، وفي حال كان لها ذلك وشاركت في االانتخابات، فإنها قد تحصد أصوات عدد كبير من الناخبين المسلمين في منطقة القوقاز خاصة، والذين يشكلون حوالي عشرين في المائة، من مجموع مواطني روسيا.