قام مجموعة من الشباب في نيوزيلندا ببناء جزيرة رملية بالقرب من الساحل في محاولة إبداعية لتجنب فرض حظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة.
نيوزيلنديون يشيدون جزيرة في محاولة لتجنب حظر للكحول
أقدم شباب في نيوزيلندا على بناء جزيرة على شاطئ شبه جزيرة كورومناديل للتمتع بأجواء من الحرية خلال الاحتفالات الخاصة برأس السنة. الشباب أرادوا التحايل على الحظر المفروض على تناول المشروبات الكحولية، وأكدوا أنّ جزيرتهم تتواجد في "المياه الدولية" وبالتالي فهم لا يخضعون لقانون الحظر الذي تفرضه المقاطعة.
نيوزيلنديون يشيدون جزيرة في محاولة لتجنب حظر للكحول
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"هذا هو التفكير الإبداعي، لو كنت قد على علم بالفكرة، ربما انضممت إليهم".قائد الشرطة في منطقة كورومانديل بنيونلندا.
وقام الشباب بعملية البناء على مستوى المدّ المنخفض بمصب تايروا فى شبه جزيرة كورومانديل بعد ظهر اليوم يوم الأحد، الموافق لآخر أيام السنة الماضية، وبعدها قامت المجموعة بتثبيت طاولة نزهة وحافظة لتبريد المشروبات.
واعتبر الشباب أنّ الخطوة التي قاموا بها ستمكنهم من تناول المشروبات الكحولية بكلّ حرية حيث اشاروا إلى أنهم يتواجدون في "المياه الدولية"، وهو الموقع الذي يعفيهم من قرارات الحظر.
واحتفلت المجموعة بليلة رأس السنة على الجزيرة الاصطناعية حيث شاهد الشباب الألعاب النارية التي تمّ تنظيمها بالمناسبة.
يذكر أنّ مقاطعة كورومانديل سنّت قانونا بحظر تناول المشروبات الكحولية خلال فترة رأس السنة الجديدة وكل من يخالف القانون يتعرض إلى الاعتقال أو دفع غرامة مالية تصل إلى 250 دولارا أستراليا أي ما يعادل 180 دولارا أميركيا.
السلطات المحلية اعتبرت مبادرة الجزيرة الرملية مبادرة طيبة حيث قال قائد الشرطة في المنطقة، المفتش جون كيلي: "هذا هو التفكير الإبداعي، لو كنت قد على علم بالفكرة، ربما انضممت إليهم".