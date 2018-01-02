نيوزيلنديون يشيدون جزيرة في محاولة لتجنب حظر للكحول

أقدم شباب في نيوزيلندا على بناء جزيرة على شاطئ شبه جزيرة كورومناديل للتمتع بأجواء من الحرية خلال الاحتفالات الخاصة برأس السنة. الشباب أرادوا التحايل على الحظر المفروض على تناول المشروبات الكحولية، وأكدوا أنّ جزيرتهم تتواجد في "المياه الدولية" وبالتالي فهم لا يخضعون لقانون الحظر الذي تفرضه المقاطعة.