اتهامات لقراصنة قطريين باختراق حساب سعودي رسمي على "تويتر"

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، ما اعتبروه عملية "قرصنة قطرية" لأحد الحسابات السعودي الرسمية على موقع "تويتر".

وبحسب الصور المتداولة، تظهر صورة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على "حساب المواطن" السعودي، مرفقة بعبارة: "لأجلك يا تميم المجد.. صقورك صقور قطر يثأرون لك من دول الحصار وافتراءاتها الكاذبة".

كما تم تداول رسالة أخرى على حساب "خدمة العملاء"، تقول: "عزيزي المستفيد حساب المواطن هو برنامج وطني أنشأ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقدييم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

لاحقا، نشر حساب خدمة العملاء تغريدة مفادها أنه تمت استعاداة الحساب، مرفقة باعتذار من المواطنين.

وجاء في التغريدة: "نقدِّم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرّض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق".

حدث اختراق أم لم يحصل؟

من جهته، قال مدير حساب المواطن، علي راجحي، لصحيفة "سبق" الإلكترونية، إن الحساب تعرض لاختراق إلكتروني صباح اليوم .

وبيّن الراجحي أن المختصين في تقنية المعلومات يتعاملون مع الوضع بشكل سريع لاستعادة الحساب، محذرا من الأخذ بأي معلومات تصدر من الحساب في الوقت الحالي، حتى تتم استعادة الصلاحيات كاملة .

ولم تستطع يورونيوز التأكد من حقيقة المعلومات الواردة في التغريدات من مصدر موثوق.

وأثار الأمر جدلا كبيرا، بين من هاجم "الهاكرز ودولة قطر، وبين مشكك في أن يكون الأمر قد حدث أصلا.