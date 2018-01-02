نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا تظهر وزير المالية السابق إبراهيم العساف الذي كان من ضمن محتجزي فندق "ريترز كارلتون"، وهو يحضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برآسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء.

الصور تأتي بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية نبأ الإفراج عنه من فندق الريتز كارلتون مؤخراً، وتوقعات بأن يعود لممارسة عمله في مجلس الوزراء بعد "ثبوت براءته من التهم التي وجهت له".

​وأظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء في جلسته اليوم، حضور الوزير العساف في الجلسة التي ترأسها الملك سلمان وولي العهد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

والعساف، الذي كان أيضا عضوا في مجلس إدارة شركة أرامكو العملاقة للنفط، كان من بين الذين تم توقيفهم في نوفمبر/ تشرين الثاني لحين التحقيق معهم، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد.

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن الأمير متعب بن عبدالله، بعد الحديث عن التوصل إلى تسوية مالية، إلى جانب مدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي الذي تنازل عن مبالغ طائلة من ثروته ليفرج عنه.

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كما جرى نهاية الشهر الماضي الإفراج عن رئيس شركة الاتصالات السعودية سعود بن ماجد الدويش رفقة عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال الآخرين.

وتدور التساؤلات حول مصير الملياردير السعودي الأشهر الأمير الوليد بن طلال الذي ما يزال محتجزا وآخرين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، دون أن تصدر اتهامات رسمية بحقه أو بحق أي من المحتجزين.

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