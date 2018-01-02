إيقاف ممرضات سعوديات عن العمل بعد نشر فيديو يزعجن فيه رضيع

أثار مقطع فيديو لممرضات يلهون بخشونة برضيع داخل مستشفى الأطفال في مدينة الطائف بالسعودية موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام سعودية أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، أمر بوقف ثلاث ممرضات عن العمل في إطار التحقيق بتلك الحادثة.
بحسب بيان صادر عن مديرية الصحة في الطائف فإن الممرضات اللاتي صورن المقطع "سعوديات"، وتم وقفهن عن العمل بموجب "نظام تأديب الموظفين".
الشريط المصور الذي لاتتجاوز مدته خمس ثوان، انتشر بكثرة على مواقع التواصل، وأظهر ممرضة تلهو بفظاظة بوجه طفل رضيع بينما زميلاتها يصورنها ويضحكن.
المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أكد لوسائل إعلام أنهم حريصون على وقف انتشار المقطع بعد أن ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال.
وأضاف الربيعي "نلتزم في صحة الطائف لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحة والرادعة".