باكستان ترد على هجوم ترامب العنيف وتستدعي السفير الأمريكي

استدعت باكستان سفير واشنطن، الثلاثاء، احتجاجا على تغريدة غاضبة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث فيها عن “أكاذيب وخداع” باكستان.
ورفض وزير خارجية إسلام آباد، خواجة آصف، التغريدة الغاضبة، ووصفها بأنها حركة سياسية “للاستهلاك المحلي”.
وذكرت وسائل إعلام أن الخارجية الباكستانية استدعت السفير ديفيد هيل، فيما أكد متحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في إسلام آباد عقد اجتماع.
وفي هجوم غاضب، قال ترامب يوم الاثنين: “الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاما، وهم لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن زعماءنا حمقى”.
وكتب على تويتر: “يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان دون مساعدة تُذكر. لا مزيد!”.
حركة سياسية نتجت عن إحباط واشنطن..
ويعقد يوم الثلاثاء مجلس الوزراء الباكستاني برئاسة شاهد خاقان عباسي اجتماعا يركز على تغريدة ترامب، في حين تجتمع القيادة المدنية والعسكرية الأربعاء، لبحث العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة.
ورفض وزير الخارجية الباكستاني تعليقات ترامب، ووصفها بأنها حركة سياسية نتجت عن إحباط واشنطن من إخفاقها في أفغانستان، حيث تنتزع حركة طالبان أراضي وتنفذ هجمات كبرى.
وقال آصف لتلفزيون (جيو تي.في) الاثنين: “كتب (ترامب) على تويتر كلاما ضدنا وضد إيران من أجل الاستهلاك المحلي”.
وأضاف: “إنه يلقي من جديد على باكستان جام إحباطاته من الإخفاقات في أفغانستان، حيث هم محاصرون في طريق مسدود”.
ومضى قائلا إن باكستان ليست بحاجة للمساعدة الأمريكية.