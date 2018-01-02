ترامب يدعم الاحتجاجات في إيران وطهران تنصحه بعدم هدر وقته في التغريد

مع دخول الاحتجاجات يومها السادس في إيران، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام الحكم القائم في طهران، معتبرا أن الإيرانيين يعانون من "قلة الغذاء وتضخم كبير وانعدام في حقوق الإنسان"، وذلك في تغريدة نشرها الثلاثاء على حسابه في تويتر.

ترامب الذي نشر عدة تغريدات داعمة للاحتجاجات منذ انطلاقها قال : " أخيرا تحرك شعب إيران ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد".

وأضاف الرئيس الأميركي: "جميع الأموال التي أعطاها لهم الرئيس [الأمريكي السابق باراك] أوباما بحماقة، ذهبت لدعم الإرهاب وإلى جيوبهم. الشعب يعاني من قلة الغذاء والكثير من التضخم وانعدام حقوق إنسان. الولايات المتحدة تراقب!”.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 janvier 2018

الرئيس الأميركي لم يكتف بنشر تغريدته على تويتر بل شاركها على حسابه الخاص في إنستغرام ليحظى بأكبر عدد ممكن من المشاهدات.

Une publication partagée par President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) le 2 Janv. 2018 à 4 :46 PST

وكثيرا ما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي توصلت إيران مع القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية برئاسة براك أوباما في عام 2015.

ورأى ترامب أن الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه أوباما بطريقة "حمقاء" بحسب تعبيره، أسهم في تقديم المال إلى إيران، وأتاح لنظام الحكم انفاقه في دعم "الإرهاب" أو في وضعه في"جيوب" الفئة الحاكمة.

إيران تنصح ترامب بترك تويتر والانشغال بقضايا بلده

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نصح الرئيس الأمريكي بعدم إضاعة وقته بنشر تغريدات على "تويتر"، والتفرغ بدلا عن ذلك لحل مشكلات بلاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاسمي قوله : "من الأفضل له، عدم هدر الوقت في التغريدات غير المجدية والمسيئة للأمم، والالتفات إلى قضايا بلاده الداخلية، مثل حوداث إطلاق النار وملايين المشردين والجياع".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن مواقف ترامب "المتناقضة بالكامل تجاه الإيرانيين ليست أمرا جديدا".

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واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء "أعداء" إيران بالتآمر ضد بلاده، دون أن يسميهم، وذلك في أول تعليق له على التظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ ستة أيام.