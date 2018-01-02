قال محام ومنظمة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه تم الإفراج بكفالة عن شخصين ألقى القبض عليهما في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول بعد مزاعم بأنهما رفعا علم قوس قزح رمز حقوق المثلية خلال حفل.

وقال المحامي عمرو محمد إنه جرى الإفراج عن سارة حجازي‭ ‬(28 عاما) وأحمد علاء (21 عاما) وتغريم كل منهما 2000 جنيه مصري (113 دولارا).

وأوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نبأ الإفراج عنهما في حسابها على تويتر. ولم يتضح متى ستستأنف محاكمتهما.

وكانت حجازي وعلاء بين عشرات الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم العام الماضي بتهم تضمنت "التحريض على الفسق والفجور". وكانت الحملة ردا على مظاهر الدعم العلنية النادرة لحقوق السحاقيات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في مصر.

وخلال حفل يوم 22 سبتمبر أيلول حضره 30 ألف شخص وقاده فريق الروك البديل اللبناني (مشروع ليلى) رفعت مجموعة صغيرة من الحضور علم المثلية. وسبق أن أعلن مغني الفريق حامد سنو أنه مثلي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المثليين يتلقون تمويلا من الخارج واستقبلت مكالمات وصفت المثليين بأنهم يشكلون خطرا مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتتعرض مصر وهي حليف وثيق للغرب في الشرق الأوسط لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

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