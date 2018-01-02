وصول الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح إلى مأرب

أكدت وكالة الأناضول التركية وصول اللواء، علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فجر هذا الثلاثاء إلى محافظة مأرب شرقي البلاد، والخاضعة للحكومة الشرعية.

وأكد نفس المصدر أنّ اللواء علي صالح الأحمر تمكن من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثي، والتنقل إلى لمحافظة مأرب، بالرغم من القبضة الأمنية المحكمة التي تفرضها الجماعة على مداخل ومخارج المدينة.

ولم يتمّ بعد الكشف عن الطرق التي سلكها الأحمر للوصول إلى مأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية، العشرات من أسرة الرئيس السابق وكبار القادة العسكريين المقربين منه.

ويعد علي صالح الأحمر أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس السابق، ينتقل لمناطق الشرعية منذ مقتل صالح في الرابع من ديسمبر-كانون أول الماضي على أيدي الحوثيين.

واللواء الأحمر، هو أخ غير شقيق لعلي عبد الله صالح، وكان أحد أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتمّ تعيين نجل صالح، العميد أحمد في هذا المنصب.

كما شغل علي صالح الأحمر، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وظلّ في هذا المنصب إلى غاية سقوط نظام علي عبد الله صالح إثر موجة ثورات الربيع العربي التي اجتاحت عدة دول في المنطقة العربية في العام 2011.