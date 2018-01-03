بالفيديو: مسافر يرتكب عملا جنونيا ويخرج من طائرة عبر جناحها

لم يستطع الانتظار على متن الطائرة بعد الهبوط فقرر الخروج من جناحها ... مشهد لا يمكن تصديقه على مدرج مطار ملقة باسبانيا حيث حاول أحد المسافرين الخروج من الطائرة التي كان على متنها والتابعة لشركة الطيران "ريان إير، من مخرج الطوارئ ليجد نفسه على جناح البوينغ 737.