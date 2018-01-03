لم يستطع الانتظار على متن الطائرة بعد الهبوط فقرر الخروج من جناحها ... مشهد لا يمكن تصديقه على مدرج مطار ملقة باسبانيا حيث حاول أحد المسافرين الخروج من الطائرة التي كان على متنها والتابعة لشركة الطيران "ريان إير، من مخرج الطوارئ ليجد نفسه على جناح البوينغ 737.
غادرت الرحلة FR8164 مطار لندن ستانستد في 1 كانون الثاني/ يناير متاخرة ساعة واحدة عن موعد الاقلاع. وحين وصلت إلى وجهتها، بقت الطائرة واقفة على المسارات لفترة طويلة.
وفي مواجهة هذا الوضع، قرر أحد الركاب أخذ زمام المبادرة قائلاً إنه "سيخرج من الجناح". وبالفعل فتح المسافر احد ابواب الطوارئ المتصلة مباشرة بإحدى أجنحة الطائرة.
ووفقا لشهادة الركاب الآخرين هذا الرجل هو مواطن بولندي يبلغ من العمر نحو خمسين عاما، ويزعم أنه مصاب بالربو، وكان لا بد له من "استشناق الهواء".