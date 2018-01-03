عشرات القتلى جراء تصادم حافلة وشاحنة في بيرو

""نحن لا نقبل مثل هذا الابتزاز ولا نقبل الطرح القائل إنهم يمكن أن يقطعوا عنا المساعدة المالية الأوربية إذا لم نبد التضامن ونقبل اللاجئين"."

فيتولد فاشيكوفسكي. وزير الخارجية البولندي