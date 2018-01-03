عشرات القتلى جراء تصادم حافلة وشاحنة في بيرو

قالت وزارة الصحة في بيرو إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الثلاثاء عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة وسقطت من على منحدر صخري على امتداد طريق سريع شديد التعرج شمالي العاصمة ليما.
وذكرت الوزارة على تويتر أن الحادث وقع على طريق باناميريكانا نورت السريع قرب منطقة باسامايو على ساحل المحيط الهادي. ونجا ستة أشخاص من الحادث ويخضعون للعلاج من إصابات.
وقال الكولونيل دينو اسكوديرو رئيس قسم الرقابة على الطرق السريعة في ليما لإذاعة (أر.بي.بي) المحلية "إنها منطقة منحنيات خطيرة".
وحوادث الطرق شائعة في بيرو بسبب الطرق السريعة غير الآمنة. وفتحت الشرطة تحقيقا في حادث يوم الثلاثاء.