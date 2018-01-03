دبي: السجن والترحيل لعُماني تحرش بطفل سعودي

أصدرت محكمة دبي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رجل عُماني، أدين بتهمة التحرُّش بطفل سعودي في أحد المواقع السياحية الشهيرة.
ووفقاً لصحيفة "جولف نيوز"، وقعت الحادثة بالقرب من إحدى النوافير الراقصة الشهيرة في دبي حيث حاول المتهم (45 عاماً) استغلال الزحام الشديد حول النافورة، وبدأ في التحرُّش بالطفل (13 عاماً).
وحاول الطفل أن ينبّه والدته إلى ذلك، إلا أنها لم تستطع سماعه بسبب ارتفاع أصوات الموسيقى، ولكن حارس الأمن تنبّه لذلك، وقام بإيقاف المتهم وتسليمه إلى الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة دبي أصدرت حكماً غيابياً عقب تغيُّب المتهم عن الجلسة، وسيتم ترحيل المتهم بعد انتهاء محكوميته.