نصرالله: من يهزم داعش يستطيع هزيمة الجيش الإسرائيلي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن من يستطيع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بإمكانه هزيمة الجيش الإسرائيلي، وأضاف في مقابلة خاصة على قناة الميادين أن قوة من وصفه بالعدو، ليست ذاتية ويمكن إلحاق الهزيمة بدليل سقوط مقولة الجيش الذي لا يقهر، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وشدد على ان حزب الله كان بوسعه الانتصار على تنظيم داعش في وقت أقصر لو غاب الدعم الأميركي عن تنظيم الدولة، وأكد على أن قوة داعش أقوى من قوة الجيش الإسرائيلي في حال المقارنة بينهما، وشدد الأمين العام لحزب الله أن الدعم المادي ووصول إمدادات السلاح من إيران لن يتوقف على الرغم من استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمواقع الجماعة في سوريا.

وفي سؤال حول الحرب في سوريا قال نصر الله إن الحرب الدائرة الآن هي في عامها السابع وستنتهي خلال عام أو عامين على الأغلب.

ورأى نصرالله أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هو نهاية للدولة العبرية، وهو المسمار الأخير في نعش التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأكد أن عملية السلام انتهت بعد قرار ترامب وبعد تصويت مركز حزب الليكود والكنيست على ضم القدس وتعقيد التفاوض حولها أو التنازل عن أجزاء فلسطينية منها.