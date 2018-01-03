الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون إعدام يستهدف الفلسطينيين

صادق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام بحق منفّذي الاعتداءات في إسرائيل بالأغلبية. ويستهدف قانون الإعدام الجديد الفلسطنيين الذين يقاومون الاحتلال.

وصوت 52 نائبا في الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع القانون خلال القراءة الأولية فيما صوت 49 نائبا بالرفض.

ومن المقرر أن تتم مناقشة اقتراح القانون في لجنة القانون والتشريع بالكنيست، من أجل التحضير للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة بشكل نهائي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا القانون سيفرض على ما وصفها بالحالات القصوى، كما عبر نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبل التصويت عن تأييده للقانون بقوله “توجد ظروف متطرفة لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. ويستحقون كامل العقوبة”.

وأضاف نتنياهو “نحن نؤيد تغيير القانون ليتلاءم مع هذه الظروف، وخاصة بما يتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار بالاستناد إلى رأي اثنين من بين ثلاثة قضاة” في إشارة إلى أن أحكاما كهذه ستصدر عن محاكم عسكرية لدولة الاحتلال وليس عن محاكم مدنية.

ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين، مثل الإرهابيين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير جرقا على خلفية قومية هستيرية.

وينص القانون الإسرائيلي على حكم الإعدام وهو قابل للتطبيق في المحاكم العسكرية بموافقة القضاة الثلاثة عليه حتى يصبح نافذا، ومن المعروف ان المحاكم العسكرية هي الهيئات القضائية التي تنظر عادة في ملفات الفلسطينيين الأمنية.

ويخول قانون الإعدام للقضاة الإسرائيليين في المحاكم المدنية للنطق به في جرائم خيانة الدولة اثناء الحرب وارتكاب عمل يعتبر جريمة ضد الشعب اليهودي او الإنسانية او جريمة حرب اثناء الحكم النازي ويتم حكم الإعدام شنقا.