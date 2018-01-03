تختبر بلدية هول في النرويج التكنولوجيا الجديدة الموفرة للطاقة على امتداد تسعة كيلومترات من الطريق الواقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة غرب العاصمة أوسلو.

عندما تكون الطريق فارغة، تُفتح الأضواء بنسبة نحو 20 في المائة من السطوع. عندما تكشف أجهزة استشعار الرادار (هناك جهاز واحد على كل من الأعمدة الخفيفة ال220 على هذا الجزء المعين من الطريق 155) عن السيارات القادمة، وراكبي الدراجات والمشاة، تزداد نسبة الاضاءة لتصل إلى سطوع كامل.

وتقدر الحكومة أن هذه التقنية يمكن أن تقلل من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 80 في المائة على هذه الطريق بالذات.

توفير الكهرباء وحده سيجعل من الممكن تسديد تكاليف نظام الاستشعار خلال أربع سنوات. عمر المعدات المتوقع من 15 إلى 20 عاما.