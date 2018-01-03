قتل رجل ياباني طعنا واصيب أثنان آخران بجروح في حادثي طعن منفصلين في احد شوارع إيرلندا الاربعاء، بحسب الشرطة الإيرلندية التي قالت إنها لا تستبعد الفرضية الإرهابية في تحقيقاتها لكنها ليست الوحيدة.

وأضافت الشرطة أن شابا مصريا في الثامنة عشرة من عمره اعتقل وتم إحتجازه في محطة دوندالك في جمهورية ايرلندا عند الحدود الجنوبية مع إيرلندا الشمالية، ولم تكشف الشرطة عن هويته أو توجه له أي اتهام.

وترجح الشرطة أن الشاب قد طلب اللجوء في جمهورية إيرلندا مؤخراً، ولم تكشف الشرطة أيضا هوية الياباني الضحية لكنها قالت إنه في الرابعة والعشرين من العمر ويسكن في إيرلندا منذ سنة، وتمت مهاجمة الضحية في الشارع وطعنه من الخلف صباح الأربعاء، وقضى على الفور في مكان الحادث.

المدير والمشرف على الشرطة كريستي مانغان قال ان الشرطة تسلمت مكالمات طارئة من ثلاثة أماكن مختلفة بمنطقة دونداك، وهرعت سيارات الأمن على الفور ما أدى إلى اعتقال المشتبه به.