روحاني يبلغ إردوغان بأنباء مهمة بشأن الاحتجاجات

ذكرت مصادر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ إردوغان في مكالمة هاتفية إنه يأمل أن تنتهي الاحتجاجات في إيران في غضون أيام قليلة.

وأضافت المصادر أن إردوغان قال خلال المكالمة إن روحاني اتخذ موقفا ملائما بقوله إنه يجب ألا ينتهك المتظاهرون القانون أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

ترامب ونتنياهو يدعمان الاحتجاجات

في سياق متصل، نقلت قناة (سي.إن.إن ترك) اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمان المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

ونقل عن تشاووش أوغلو قوله أيضا إن تركيا تعارض التدخل الخارجي في إيران.

وأضافت القناة نقلا عن تشاووش أوغلو أن تركيا لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة بشأن حل خلاف قائم منذ شهور وأدى إلى تبادل البلدين تعليق خدمات إصدار التأشيرات. وقالت إن الوزير التركي سيلتقي بنظيره الألماني زيجمار جابرييل يوم السبت.