هل تم اعتقال الكاتب صالح الشيحي لانتقاده "الديوان الملكي"؟

راج خبر اعتقال الكاتب والصحفي في جريدة "الوطن" صالح الشيحي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن لم يتم إصدار أي تعليق أو بيان رسمي يؤكد اعتقال الكاتب المعروف لاتسامه بالجرأة في الانتقاد عبر مقالاته وظهوره المتكرر على محطات التلفزة السعودية الخاصة.

وكان آخر ظهور متلفز مباشر للشيحي على قناة «روتانا خليجية»، منتصف ديسمبر الماضي، حيث انتقد فساد الديوان الملكي قائلا: "إذا كنت تعرف أحدا في الديوان الملكي أو كنت تعرف ثغرة في الديوان الملكي أو تعرف رئيس الديوان الملكي في السعودية أو تعرف نائب رئيس الديوان الملكي أو سكرتير رئيس الديوان الملكي في السعودية، يستطيع أن يعطيك منحة أرض في موقع استراتيجي ومهم".

وحذفت قناة «روتانا خليجية» مقطع انتقاد الديوان الملكي من الحلقة الماضية المنشورة على موقع «يوتيوب» على الإنترنت.

وعبر الكاتب السعودي المقيم خارج المملكة جمال خاشقجي، عبر حسابه على موقع «تويتر» عن دعمه "للزميل والصديق صالح الشيحي".

وانبرى الكثير من المواطنين إلى دعم وتشجيع الصحفي صالح الشيحي حيث الذين يشهدون له بكلمة الحق وهو لا يخشى لومة لائم.

وبالإضافة، تمت دعوة المنظمات المشهورة، والطلب من منظمة "مراسلون بلا حدود" التصرف على الفور والعمل مع الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان من أجل زيادة الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح الصحفيين والعلماء الذين تم القبض عليهم منذ سبتمبر 2017".