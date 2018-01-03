تايوان: طبيب أسنان مضطر على تسديد تكاليف تعليمه إلى أمه

حكمت المحكمة العليا في تايوان على طبيب أسنان يبلغ من العمر 41 عاما بدفع مبلغ قيمته 22.33 مليون دولار تايواني، حوالي 626 ألف دولار أمريكي، وذلك تسديدا لدينه لوالدته.

وقالت المحكمة العليا إنه كان على الطبيب تشو أن يحترم عقدا وقعه مع أمه قبل 20 سنة حيث وعد بتسديد جميع التكاليف التي أنفقتها والدته على تعليمه لكي يصبح طبيبا للأسنان.

ولصاحبة الشكوى، التي تعرف باسم السيدة لو، طفلين ربتهما وحدها بعد طلاقها من زوجها في عام 1990. وكانت لها عيادة الأسنان ورثتها.

وخوفا من أن تكون لوحدها في سن الشيخوخة وأن لا يعتني بها أحد، وقعت السيدة لو عقدا مع ولديها، لمّا كانا في العشرينات من العمر، ينص على أنه ينبغي أن يدفعا كل واحد منهما 60٪ من صافي دخلهما في العيادة.

واشتكت السيدة لو منذ ثماني سنوات من رفض ابنيها دفع ديونهما.

وكان الابن الأكبر قد وافق على دفع خمسة ملايين دولار تايوانى، إلا أن الأصغر قدم وجهة نظره فيما يخص التربية شارحا بأن العقد يتعارض مع العرف الذي يقضي بأن تعليم الطفل من قبل والديه لا يقاس من الناحية المالية.

وكانت محاكم أدنى قد أيدت وجهة نظر الابن الأصغر تشو، إلا أن المحكمة العليا، التي صادرتها الأم، قررت أمس الثلاثاء لصالح السيدة لو، إذ اعتبرت أن العقد صالحا حيث أن تشو كان بالغا في الوقت الذي وقع عليه. وأضافت أن بحكم تشو طبيبا للأسنان، بوسعه أن يسدد دينه.