لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحي المحتجين في إيران من خلال تغريدات مساندة لهم، كان آخرها الثلاثاء حين كن كل الاحترام للشعب الإيراني على ما وصفه بالمجهودات التي يقوم بها من أجل إسقاط حكومته الفاسدة.

غير ان مفارقات الرئيس الأمريكي لا تخف على الكثير، حيث وفي الوقت الذي يساند فيه الإيرانيين لتغيير مصيرهم تعمل إدارته جاهدة على محاولة منع الإيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة ول من خلال حزمة من الإجراءات الإدارية والقرارات السياسة.

فترامب الذي يقول من رواء شاشة هاتفه "ان الشعب الايراني يتصرف في النهاية ضد النظام الايراني الوحشي والفاسد، يمنع ذات الشعب من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حتى السفيرة الأمريكية السابقة لدى الامم المتحدة سامنتا باور نبهت لهذا التناقض حين قالت عبر تغريدة على تويتر "اننا نقف مع الشعب الإيراني لدرجة اننا لا ندعهم يأتون الى الولايات المتحدة".

ونزل الاف الاشخاص إلى شوارع إيران منذ الاسبوع الماضي للاحتجاج على سياسة الحكومة والقيادة الدينية في البلاد. وقد لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم خلال المظاهرات جراء سياسة القمع التي تنتهجها قوات الامن في إيران بهدف إسكات الأصوات المنتقدة للحكومة.

وفى احدى تغريدات ترامب خلال العام الجديد أعلن الرئيس الأمريكي تأييده للشعب الإيراني بقوله "الشعب الإيراني العظيم" مضيفا " إنهم مشتاقون للغذاء والحرية".

وتأتي تغريدات ترامب هذه بعد حوالي عام من قرار الإدارة الامريكية فرض الحظر الأول على هجرة الإيرانيين وغيرهم من المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.

ومنذ سبتمبر/أيلول المنصرم تمنع الولايات المتحدة بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول رعايا ثماني دول بما فيهم إيران التراب الأمريكي لأجل غير مسمى.