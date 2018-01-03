الإمارات تتبنى استراتيجية "هجومية" لتسيير الأزمة مع تونس

قال موقع عربي 21 أنه تحصل على وثيقة إماراتية وصفها بالسرية تتناول استراتيجية أبو ظبي لتسيير الأزمة الديبلوماسية التي حدثت قبل أسبوعين بين الإمارات وتونس على خلفية منع مسافرات تونسيات من السفر إلى دبي.

وقال الموقع ان الوثيقة حملت ثماني توصيات لتسير هذه الأزمة وأنها صدرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الإماراتية بشأن الأزمة مع تونس وبها 8 توصيات.

ولفت الموقع إلى أن أهم هذه التوصيات، "تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس، لفتح النقاش ضد حركة النهضة التونسية التي يتزعمها راشد الغنوشي وتحميلها المسؤولية لالتحاق عدة تونسيات بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وهذا ما شوه سمعة المرأة التونسية".

ونبه الموقع بحسب الوثيقة لقيام الإمارات بتمويل وسائل إعلام عربية للقيام بمهمة الخلط بين قوى الإسلام السياسي الديمقراطي وبين تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذي يقوم بتنفيذ اعتداءات دامية في الدول العربية والغربية.

وفي هذا الإطار قال الموقع أن الإمارات وبحسب هذه الوثيقة تسعى لتجنيد غضب الشارع التونسي من سياسة الإمارات وتحويله إلى غضب يستهدف حركة النهضة التونسية.

ولخص الموقع التوصيات التي تضمنتها الوثيقة "السرية" كما يلي: