أطلقت شركة زين الأردنية للاتصالات أغنية جديدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتضامنا مع الطفلة عهد التميمي التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي.
"انت العهد وانت المجد".. هدية للأيقونة الصغيرة عهد التميمي
قررت زين ان تهدي هذا العمل الفني للمناضلة عهد التميمي والتي أصبحت رمزا للصمود والشجاعة لكل فلسطيني وعربي ولكل الأطفال الذين تم ويتم اعتقالهم.
"انت العهد وانت المجد".. هدية للأيقونة الصغيرة عهد التميمي
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"إن الظلم يجعل من المظلوم بطلاً، وأما الجريمة فلا بد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء"مقاوم وزعيم
الأغنية حملت عنوان "أنت العهد وأنت المجد" وأدتها الفنانة تانيا ماريا صقال وكتب كلماتها بشار حوامدة وعمار فريح ولحنها محمد بشار. وصورت زين الأغنية بطريقة الفيديو كليب ونشرتها على موقع اليوتيوب.
وقالت شركة زين في بيان لها انها جد سعيدة لإصدارها هذا العمل الفني التضامني مع المقاومة الفلسطينية.
وقررت زين ان تهدي هذا العمل الفني للمناضلة عهد التميمي والتي أصبحت رمزا للصمود والشجاعة لكل فلسطيني وعربي ولكل الأطفال الذين تم ويتم اعتقالهم، ولأرواح ودماء شهداء الأقصى والقدس الشريف ولكل من سلب حقه على الأراضي الفلسطينية.
وأنتج الأغنية شركة زين للاتصالات تقول كلمات الأغنية:
انت العهد وانت المجد
شامخة كزيتون الارض
منذ المهد وحتى اللحد
لا لا لا لن يدنس عرض
يا وطن مزروع فينا
يا مرساة لكل سفينة
نحن الجزر وانت المد
يا شقراء الشكي المكسي
يا طاهرة كطهارة قدس
علمتي اجيال منا
كيف يثور الشعب المنسي
عيناك الزرقاء منارة
وطن يحضن كل حضارة
لا نامت عين الجبناء
اشعلت في القلب شرارة
كما سبق وأن أهدى فنانون عرب أغاني دعم للأسيرة الفلسطينية الّتي أصبحت أيقونةً للنّضال الفلسطيني على الرغم من صِغَر عمرها.