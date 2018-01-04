اعتقال إمرأة بسبب قسوتها على الكلاب

اعتقلت الأربعاء شرطة الإسكندرية بمدينة نيوهمبشر الامريكية امرأة بتهمة القسوة على الحيوانات.
وعثرت الشرطة على 22 كلبا بالقرب من منزلها تبنتهم الامرأة المعتقلة لكنها لم تعتني بهم حيث وجدتهم الشرطة في العراء تحت درجات باردة وبدون أكل ومياه.
والقت الشرطة على جنيفر تشويت وتم إرسال الكلاب إلى ملجئ في الولاية، بحسب ما ذكره زعيم اتحاد نيو هامبشاير. وأعلنت الشرطة المحلية ان المرأة تركت الكلاب في حظيرة نائية وان درجة الحرارة في هذه الحظيرة منخفضة جدا وصلت إلى 11 درجة تحت الصفر.
وسبق وان تم اتهام نفس السيدة في قضية المعاملة السيئة للحيوانات، حيث تم اعتقالها إثر حادث اندلاع حريق في بناية تمتلكها كانت تأوي 36 كلبا وأن الحريق تسبب في مقتل 27 كلبا.
وتنقلت الشرطة إلى منزل جنيفر تشويت بناء على معلومات وصلتها من طرف أشخاص سمعوا النباح المستر للكلاب ينبعث من عقار تشويت. وأضافت الشرطة أنها عندما وصلت إلى المكان لم تجد أحدا سوى الكلاب التي كانت تنبح في الحظيرة الباردة.