بعد بيتكوين، تعرف على أشهر 5 عملات إفتراضية ومخاطر كل منها

العملات الافتراضية الرقمية أضحت هاجساً لدى العديد من المستثمرين. رغم انها مورداً للربح السريع لكن التعامل بها لا يخلو من المخاطر وقد يقود لخسارة كبيرة.

كما ان بعضها يثير المخاوف لجهة مساهمتها في تمويل الإرهاب والاحتيال وتبييض الأموال.

البيتكوين هي أولى العملات التي أطلقت على الشبكة العنكبوتية عام 2008. حينها كان سعرها لا يتعدى القروش لكنها وصلت خلال الأشهر الماضية الى أعلى قيمة لها وهي 19 ألف دولار أميركي.

إضافة للبيتكوين، ما هي هذه العملات الافتراضية الخمس الأشهر والتي يشكل الاستثمار بها خطراً كبيراً فهي أصول متقلبة لا يحميها أي مصرف مركزي في العالم.

بيتكوين كاش

البيتكوين كاش اخترعها العام الماضي مطورون يعملون في المشروع الأساسي بيتكوين بسبب مشاكل لهم مع ادارتهم.

التعاملات بالبيتكوين كان سعرها باهظاً جداً، وعمل المطورون على تخفيض هذا السعر وتسهيل العمليات امام المستثمرين فتم تخفيض هذه التكلفة.

هذا الامر دفع بمطوري بيتكوين كاش لتطوير هذه العملة وجعلها بمتناول الجميع. وهكذا يمكن الشراء من بعض المحلات التجارية بهذه العملة كل ما تحتاجونه من أشياء حقيقية وخدمات.

زدكاش

زدكاش هي المنافسة الأولى لبيتكوين. أطلقت في تشرين الأول/أوكتوبر 2016 وتؤمن السرية التامة لمستخدميها. لكن هذه السرية قد تشكل عائقاً أمام دخولها عالم المال. هذه الضبابية في التعامل بها تثير مخاوف المسؤولين من استخدامها في عمليات تهريب وتبييض الأموال والفساد وتمويل الإرهاب. ورغم ذلك فقد بدأ ينتشر استخدامها بين المستهلكين الروس والصينيين والفنزويليين والجنوب افريقيين.

زدكاش تم تطويرها من قبل ستة علماء من جامعة جون هوبكنز ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا الاميركيين بالتعاون مع نظراء لهم إسرائيليين في جامعة تل ابيب ومعهد إسرائيل للتكنولوجيا.

مونيرو

هذه العملة الافتراضية أطلقها شخص ما يزال مجهول الهوية عام 2014. إنها شبيهة قليلاً بزدكاش، لكنها تعتمد على خطوات إضافية خلال التداول بها. مطورو هذه العملة عمدوا الى المزج بين عناوين المرسلين ما يعني صعوبة في التعرف على المتعامل الحقيقي بهذه العملة. أي ان هناك لائحة طويلة بأسماء المتعاملين ويصعب التعرف على أي منهم قام بعملية الشراء.

وسائل الاعلام تصف هذه العملة بـ"جنة العمليات الاجرامية".

اثيريوم

أثيريوم هي المنصة الالكترونية التي تستخدم عملة تعرف "اثير". هذه العملة تعتبر أشهر العملات الافتراضية بعد البيتكوين. أطلقها فيتاليك بوتيرين وهو روسي الجنسية متخصص في المعلوماتية في تموز/يوليو عام 2015، سرعان ما عرفت هذه العملة شهرة واسعة خاصة في مارس/آذار 2017. ورغم انها شبيهة بالبيتكوين لكن ما يميزها هو ويجعلها مثيرة للاهتمام هو المجال الذي تفسحه أمام ما يعرف بـ"العقد الذكي".

هذه العملة الافتراضية يمكن المضاربة فيها وكما يقول المسؤولون عنها على موقع اثيريوم الالكتروني "التطبيقات تعمل تماماً كما تمت برمجتها دون أية إمكانية للتوقف او الرقابة او الاحتيال او تدخل طرف ثالث".

ريبل

إن كانت البيتكوين قد زادت قيمتها 1.400% خلال عام، فإن عملة ريبل حلقت لتصل الى 36.000% مسجلة أفضل أداء لعملة افتراضية.

هذه العملة التي أطلقتها ريبل وهي مؤسسة ناشئة كاليفورنية عام 2012، تهدف لتسهيل الدفع بين المصارف. إنها تعرف بكونها بروتوكول للدفع الرقمي أكثر مما هي عملة افتراضية وتحمل ايضاً اسم "اكس ار بي".

هذا البروتوكول تعتمده مؤسسات مالية عديدة مثل يو بي اس ويوني كريدي. إنه يؤمن التعاملات المالية بين المصارف بشكل سريع وفوري بدلاً من ان تحتاج لأيام عدة كما هي العادة. اما قيمة هذا التسهيل المصرفي فضئيل جداً.