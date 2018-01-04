ماكرون يعلن عن قانون لمحاربة الأخبار الزائفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إنه سيعدل قانون الإعلام الفرنسي هذا العام لمحاربة انتشار "الأخبار الزائفة" على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تهدد الديمقراطيات الليبرالية.
ومنذ انتخابه في العام الماضي، انتقد ماكرون الإعلام الروسي على وجه الخصوص، واتهم صراحة تلفزيون "روسيا اليوم" بنشر معلومات زائفة عنه على موقعه الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "إن كنا نرغب في حماية الديمقراطيات الليبرالية، فينبغي أن يكون لدينا تشريع قوي".
وأضاف أن التشريع سيخص منصات التواصل الاجتماعي خاصة في فترات الانتخابات.