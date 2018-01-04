تحرير تلميذة نيجيرية من قبضة بوكوحرام

تمكن الجيش النيجيري من انقاذ تلميذة كانت محتجزة من طرف جماعة بوكوحرام المتطرفة خلال واحدة من أسوأ عمليات الخطف في العالم في العام 2014 بمدينة تشيبوك.
وقال الجيش أنه أبلغ بالعثور على فتاة بمدينة بولكا من طرف وحدة تابعة له تعمل بالمدينة وبعد التحريات تبين ان الأمر يتعلق بسالومي باجو، وفتاة أخرى وطفل صغير. وأضاف الجيش في بيان ان الأطفال "تحت حماية القوات، ويتلقون رعاية طبية". وأشار الجيش إلى أن الفتاة الأخرى لم تكن من بين التلميذات المخطوفات.
وتمكنت نحو 60 فتاة من مجموع 276 اختطفتهن "بوكو حرام"، من الفرار، ويعتقد أن 100 فتاة ما زلن أسيرات لدى الجماعة.
وكانت جماعة بوكوحرام قد قامت في العام 2014 باختطاف أكثر من 270 تلميذة. حادث الاختطاف أثار وقتها إدانات دولية وانتقادات شديدة للسلطات النيجيرية، في إطار حملة أطلق عليها "أعيدوا بناتنا".