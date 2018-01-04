زجاجة من الفودكا قيمتها تصل 1.3 مليون دولار أميركي سُرِقت من حانة في كوبنهاغن بالدانمارك.
هذه الزجاجة التي تعتبر الاغلى ثمناً في العالم مصنوعة من الذهب والفضة، اما سدادتها فمرصعة بالألماس.
برايان اينغبريغ، صاحب حانة "كافيه 33" كان قد استعار هذه الزجاجة من شركة دارتز موتور في لاتفيا قبل ستة أشهر لتعرض بين مجموعته من زجاجات الفودكا، كما تناقلت المعلومات وكالات الانباء العالمية.
وتقول الشركة الروسية – اللاتفية إنها أصدرت هذه الزجاجة بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.
ويظهر هذا الفيديو، الذي صورته آلة المراقبة، رجلاً ملثماً وهو يبحث عن شيء ما ثم يمد يده ليطال الزجاجة ويختفي.
الشرطة التي تحقق في هذه السرقة لم تؤكد بعد إن كان اللص قد دخل الحانة عنوة أم كان يملك مفتاحاً لها.