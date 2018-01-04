شاهد: كيف يحتفل اليابانيون برأس السنة؟
اصطف الآلاف من اليابانيين أمام ضريح "كاندا ميوجين" بطوكيو، اليوم الخميس 4 يناير للصلاة بهدف جلب الحظ لأعمالهم التجارية خلال العام الجديد .
ويحظى ضريح "كاندا" بشعبية كبيرة بين اليابانيين لا سيما من الموظفين وأصحاب الأعمال، وذلك بكونه مكرس لاثنين من الألهة التي يعتقد اليابانيون أنها مسؤولة عن جلب الحظ . ويحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثالثة ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، إلا أن ضعف نمو الأجور ساهم في الحد من الإنفاق.
وفي ضريح "كاندا"، يلقى الزوار ببعض القطع النقدية على امل تحقيق أمانيهم خلال العام الجديد.