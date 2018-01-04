أكد الحليف السابق للرئيس الأميركي ستيف بانون أنّ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأنه ووصفه بالمجنون لا تخيفه. وأكد بانون أنه يملك أدلة مسجلة لجميع التصريحات التي أدلى بها في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي سيصدر في الأسبوع المقبل.
ستيف بانون يؤكد امتلاك ما يكفي من الأدلة على تصريحاته
أشار ستيف بانون الحليف السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يملك أدلة مسجلة بخصوص التصريحات التي ادلى بها في كتاب من توقيع الصحفي مايكل وولف.
ستيف بانون يؤكد امتلاك ما يكفي من الأدلة على تصريحاته
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"ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي، عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل فقد عقله كذلك".الرئيس الأميركي.
وكان ترامب قد صرح بأنّ "ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي"، مضيفا أنه "عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل فقد عقله كذلك".
وردّ ترامب بشكل لاذع على التصريحات التي نقلت على لسان بانون، الخبير المصرفي السابق في مجال الاستثمارات والمؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "برايتبارت نيوز" الإلكتروني المحافظ.
وقال ترامب: "الآن وقد أصبح لوحده، يتعلم ستيف أن الفوز ليس بالسهولة مثلما أجعلها تبدو. بالكاد كان لستيف دور في فوزنا التاريخي الذي حققه الرجال والنساء المنسيون في هذا البلد". وأضاف: "يتظاهر ستيف بأنه في حرب ضد وسائل الإعلام التي يصفها بحزب المعارضة، لكنه أمضى وقته في البيت الأبيض يسرب معلومات مزيفة لوسائل الإعلام ليعطي نفسه أهمية أكبر مما كان عليه".
وأوضح ترامب: "بالكاد حظي ستيف بلقاء منفرد معي ويتظاهر بأنه كان يتمتع بالتأثير من أجل خداع قلة من الناس غير المطلعين ومساعدتهم على تأليف كتب كاذبة".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد أكدت في وقت سابق أنّ "الكتاب مليء بالمعلومات الكاذبة والمضللة من أشخاص ليس لديهم صلات بالبيت الأبيض أو تأثير لديه".