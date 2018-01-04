ذكرت مصادر رسمية أميركية اليوم الخميس أنه لن يسمح للموظفين والضيوف باستخدام هواتفهم المحمولة الشخصية بداخل البيت الأبيض. وعلى الخصوص في داخل الجناح الغربي للمقر الرئاسي إذ يحتوي على مكاتب الرئيس. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هوكابى ساندرز في بيان لها "إن أمن وسلامة أنظمة التكنولوجيا فى البيت الأبيض يعد من أولويات إدارة ترامب".
وأضافت "لذلك، ابتداءا من الأسبوع المقبل، لن يسمح باستخدام جميع الأجهزة الشخصية لكل من الضيوف والموظفين في الجناح الغربي". وشرحت "إن الموظفين سيكونون قادرين على العمل على أجهزتهم الممنوحة من الحكومة ومواصلة العمل الجاد من أجل الشعب الأمريكى".
ويأتي الإعلان عن الحظر بعد أقل من 24 ساعة من صدور مقاطع من كتاب مايكل وولف "نار وغضب: داخل البيت الأبيض لترامب"، مما كشف عن اختلال وظيفي واسع النطاق والاقتتال الداخلي داخل البيت الابيض.
"الكتاب الأكثر توقعا في هذا الشتاء؟ بالنسبة لي إنه "نار وغضب لمايكل وولف.. يصدر الأسبوع المقبل".