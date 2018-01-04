كريم بن زيمة يثير الجدل بصور نهاية السنة

أحدثت صور مهاجم نادي ريال مدريد كريم بن زيمة رفقة ابنته ميليا و هرماس "صغير النمر" جدلا كبيرا في فرنسا. اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي نشر على حسابه في إنستاغرام في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول صورا عائلية رفقة الهرماس وأرفقها بتعليق "هكذا 2018".
وعلقت لورانس باريزوا الرئيسة السابقة لـجمعية أرباب العمل في فرنسا "الميديف" على الصورة مطالبة بن زيمة تفسير وجود صغير النمر لديه كما تساءلت عن كيفية حصوله على هذا الحيوان وعن مكان تواجد ام النمر.
ورد بن زيمة على باريزوا بكل احترام حيث قال" عزيزتي لورانس باريزو قبل إصدار الأحكام المسبقة كان عليك أن تسأليني برسالة خاصة إلا لو أنك تريدين توظيف هذا لمصالح شخصية".
كما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذه صور بن زيمة هذه وحظيت بتعليقات كثيرة ما بين ناقد ومعجب. وأثار الناشطون على الفضاء الأزرق جدلا عندما نشروا صورا لباريزو وهي ترتدي ألبسة مصنوعة من جلود الحيوانات وأرفقوا الصور بتعليق مماثل لتعليقها على صور بن زيمة.