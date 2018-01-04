محكمة تونسية تأمر بسجن شخصين نشرا خبر وفاة الباجي قايد السبسي

أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حمكا بسجن شخصين ستة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار تونسي بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وقضت الدائرة الجناحية الاولى التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر بسجن عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخزري ستة أشهر بعد اتهامهما من طرف النيابة العامة بضرب استقرار الوضع العام في البلاد وتقليد علامة مسجلة وارتكاب تصرف يستهدف رئيس الجمهورية.
ووصفت هيئة الدفاع حكم المحكمة بالمبالغ فيه وغير مؤسس وان التهم التي وجهت لموكليهما مجرّدة وغير ثابتة.