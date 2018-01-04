قامت هيئة مراقبة البث التركية بتغريم محطة تلفزيونية بقيمة تقارب مليون ليرة، حوالي266 ألف دولار، وذلك بسبب لقطات لفتيات صغيرات يرقصن وهن مرتديات لسراويل قصيرة، في برنامج للمواهب.
وذكر عضو لمجلس الإدارة الخميس أن قرار الغرامة أتى بعد أن اشتكى المشاهدون من "الإساءة إلى الأطفال". وعاقبت الهيئة قناة "تي.في.8" بحجة أن لقطات برنامج "ياتينيك سيزينيز" للمواهب يظهر مجموعة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و11 عاما يرقصن وهن مرتديات للباس قصير، مما يشكل خطرا على أخلاق الأطفال.
وللتذكير فى العام الماضى قامت مئات النساء التركيات بمسيرة بمدينة إسطنبول احتجاجا على العنف والتهديد من الرجال، الذين يطالبونهن بارتداء لباس محافظاً.
من جهتها، قالت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية فى تركيا إن الطفلات "يرقصن بملابس غير ملائمة لسنهن ومستوى تنميتهن".
وأضافت صحيفة "حرييت" أن هيئة مراقبة البث "ر.ت.و.ك" فرضت عدة غرامات على العديد من القنوات الفنية الترفيهية لبث فيديوهات موسيقية قالت بأنها تقف "خطوة واحدة فقط وراء الأفلام الإباحية".