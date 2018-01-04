قالت مصادر رسمية أفغانية إن هجوما انتحاريا أوقع عشرين شخصا بين قتيل وجريح، وأضافت المصادر الأمنية الخميس أن من بين المصابين عدد من أفراد الأمن كانوا ينفذون خلال حملة ضد تجارة المخدرات والعقاقير غير القانونية والمشروبات الكحولية في مكان غير بعيد عن السفارة الأميركية.

المتحدث باسم وزارة الداخلية بصير مجاهد أكد ان الهجوم سببه تفجير انتحاري وأن خمسة على الأقل من بين القتلى هم من الشرطة، مصدر أشار إلى ان الانتحاري كان يتنكر بزي شرطي أو عسكري واخترق مجموعة من رجال الأمن في المكان الذي كانت تجرى فيه الحملة الأمنية.

ويأتي الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بعد أيام من تفجيرات انتحارية قتلت واحداً وأربعين شخصاًعلى الأقل وجرحت أكثر من ثمانين آخرين في هجوم استهدف وكالة أنباء "صوت أفغانستان" ومركزاً ثقافياً شيعياً بالعاصمة كابول.