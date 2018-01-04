واشنطن تجمد المساعدات الأمنية لباكستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها قررت وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان حتى تتخذ إسلام آباد إجراءات ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه لا يمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة لأن الإدارة الأمريكية لا تزال تقيم أنواع المساعدات التي يشملها القرار.
وقالت المتحدثة الأمريكية إن بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام آباد إجراء حاسما ضد الجماعتين.
وأضافت المتحدة "اليوم بوسعي التأكيد أننا علقنا...مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنها تستهدف أمريكيين".