هل سمعت بالثلوج والجليد والرياح التي على وشك أن تدمر الساحل الشرقي؟ نعم، أنت بالتأكيد سمعت بها، ولكن ماذا عن "قنبلة الإعصار"؟

دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تتنبأ بعاصفة هائلة يطلق عليها اسم "قنبلة الإعصار".

لكن ما هي هذه القنبلة بالضبط؟

تحدث ظاهرة "قنبلة الإعصار" عندما يخضع الضغط الجوي إلى انخفاض وتكثف سريعين. وتتحدد الظاهرة في عاصفة ثلجية مدموجة برياح قوية.

ما هي الخطوات الأولية اللازمة التي يجب القيام بها في حالة وقوع "قنبلة الإعصار"؟

يجب الاستعداد للظاهرة قبل وقوعها وخلال وقوعها. والخطوة الأكثر وضوحا هي التأكد من وجود ما يكفي من الماء والمواد الغذائية غير القابلة للتلف في متناول اليد لمدة 3 أيام على الأقل. ويجب كذلك التأكد من وجود مواد الإسعافات الأولية، وكذلك المصباح اليدوي والبطاريات اليدوية وشحن الهواتف المحمولة.

بالداخل: إعداد المنزل لمواجهة الظاهرة..

غالبا ما تسبب درجات الحرارة المتجمدة في تجمد الأنابيب، مما قد يؤدي إلى انفجار هؤلاء. لذلك يجب تعلم كيفية إيقاف صمامات المياه في المنزل في حالة حدوث الأزمة.

بالخارج: إعداد السيارة لمواجهة الظاهرة..

يجب التزود بما يلزم من البنزين والوقود في السيارة، فإذا ضرب الإعصار والشخص على الطريق، يجب وجود ما يكفي لمواصلة السياقة حتى الوصول إلى المكان المقصود، وإذا لزم الوقوف في مكان ما، بات من المهم الحفاظ على الحرارة داخل السيارة.