حظيت الشابة "باث" بالركوب مجانا على متن طائرة في الدرجة الأولى، عندما ألغيت رحلتها ليتم حجز رحلتها على متن طائرة مخصصة لنقل طاقم من الخطوط الجوية الأمريكية.

وكانت "باث" تعتزم السفر من روشستر في نيويورك إلى مطار رونالد ريغن الدولي في واشنطن، عندما تم إلغاء الرحلة، ليمنحها أحد أعوان الشركة ونصف الركاب الآخرين مقاعد في رحلة تخص طاقم طائرة في الشركة الجوية، ثم تدخل عون آخر عندما لاحظ أن جميع الركاب يمكنهم السفر على متن طائرة تقلع قبل موعد الطائرة المقترحة، ولكن "باث" لم تغير طائرتها، وعادت إلى بيتها القريب من المطار لأخذ استراحة لبضع ساعات، قبل أن تعتلي طائرتها الواحدة صباحا، حينها وجدت نفسها وحيدة على متن الطائرة، مع طاقم مؤلف من ثلاثة طيارين فقط.

"باث" نشرت صورتها على موقع "ريديت"، وهي بمفردها وسط عشرات المقاعد الشاغرة، وعلقت "باث" على ذلك بالقول: "الطائرة كلها على ذمتي!".