رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع نشر كتاب، يصور الأوضاع في البيت الأبيض على أنها مرتبكة والرئيس على أنه أخرق، تم تقديم نشر كتاب "نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض" للكاتب مايكل وولف بأربعة أيام، ليكون اليوم الجمعة بدلا من يوم الثلاثاء، وكان ترامب هدد باتخاذ إجراء قانوني بحق المستشار البارز السابق ستيف بانون، بسبب تعليقات تنطوي على ما اعتبر "تشهيرا" في الكتاب الجديد.

آخر ما كشف عنه مراسل البيت الأبيض جوناثان لومير في هذا الكتاب جاء في تغريدة له على تويتر، كيف أن ترامب كان يتبجح أمام أصدقاءه بأنه خطط مع صهره جاريد كوشنير لانقلاب في السعودية، من أجل صعود محمد بن سلمان وليا للعهد.

وتسبب كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) في عاصفة سياسية، بعد أن صور ترامب على أنه رئيس فاز بالمصادفة وهو غير مؤهل للوظيفة.

وجاءت أقسى التعليقات في الكتاب على لسان ستيف بانون اليميني الذي كان عضوا أساسيا في المرحلة الختامية لحملة ترامب الانتخابية، وأصبح كبير استراتيجيي البيت الأبيض في إدارة ترامب، قبل أن يقيله في أغسطس آب الماضي.

وأطلع تشارلز هاردر المحامي الشخصي لترامب وسائل إعلامية على مذكرة قانونية، تحذر من دعاوى محتملة بحق دار النشر (هنري هولت آند كو)، وقال إنهم سيحاولون منع نشر الكتاب. لكن دار النشر لم تتأخر في الرد وغرد الكاتب على تويتر قائلا: يمكنك سيدي الرئيس أن تشتريه وتقرأه غدا. شكرا سيدي الرئيس".

ونشرت على صفحة الكاتب لقطات صور تحث على قراءة الكتاب.

وفسر الكاتب أنه حقق على مدى 18 شهرا في كل ما يتعلق بمحيط ترامب، وفي حملته الرئاسية الخاصة بالبيت الأبيض، وأنه حاور أكثر من 200 شخصا من محيط الرئيس ومعاونيه المقريبين منه، ومن بينهم ستيف بانون.

وقطع ترامب صلته فعليا ببانون في تصريحات نارية قال فيها إنه "فقد عقله" بعد أن خرجت تعليقات بانون عن ترامب الابن إلى النور.

وفي الكتاب وصف بانون اجتماعا، حضره دونالد ترامب الابن وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، ومدير حملته الانتخابية آنذاك بول مانافورت مع مجموعة من الروس، بأنه "خيانة" وعمل "غير وطني".