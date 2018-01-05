في بلجيكا .. مشروع لدفن الحيوانات إلى جوار أصحابها!

من الممكن أن تتمكن الحيوانات الأليفة من أن ترافق أصحابها حتى بعد مماتهم في بلجيكا.

فبناء على اقتراح تقدم به الحزب الاشتراكي البلجيكي أمام البرلمان، يمكن للحيوانات الأليفة أن تدفن إلى جوار أصحابها في نفس المقبرة بشرط أن يتم الدفن بعد حرق الجثث.

وقدم مشروع القانون النائب روب بندرز ، والذي اقترح أن تضع "رماد" الحيوانات وأسيادها في نفس التابوت.

وبسؤاله عن الغرض من هذا المقترح، قال بندرز في تصريحات للصحافة المحلية البلجيكية أن الحيوانات الأليفة تعتبر "جزء من العائلة" ومن المؤسف أن نفصل بينها وبين أصحابها بعد مفارقتهم الحياة.

يذكر أن معظم الدول الأوروبية تحظر دفن الحيوانات في مقابر تقليدية للبشر. وتخصص الدول الأوروبية مقابر لدفن الحيوانات الأليفة والتي يترواح سعر الواحدة منها بين 100 و600 يورو.

وبالإضافة إلى تلك المقابر المدفوعة الأجر، ظهر مؤخرا نوعا آخر من "تكريم" الحيوانات المنزلية النافقة، حيث يلجأ أصحابها إلى "مقابر افتراضية أو إلكترونية" ، عن طريق نشر صورهم في مواقع مخصصة لذلك ولتقبل العزاء فيهم لمن يرغب في ذلك!