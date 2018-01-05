أثارت الرسالة التي وجهها سايمون دادلي، رئيس المجلس الملكي ببلدة ويندسور البريطانية إلى الشرطة والذي يطالب فيه بإبعاد المتسولين عن شوارع المدينة تحضيرا لحفل زفاف الأمير هاري المرتقب في مايو/ أيار المقبل عاصفة في الرأي العام.

وقال سايمون دادلي في رسالته "ان ما يتركه المتسولون خلفهم من أغراض يشوه المنظر الرائع للبلدة ولهذا يجب إبعادهم."

وكتب دادلي في تغريدة على تويتر، قال فيها إن ويندسور تعاني تفشي مشاهد التسكع والنوم في العراء، ويريد من الشرطة معالجة الأمر قبل الزفاف الملكي

وأضاف: "هذا يخلق مناخا مقلقا ومعاديا لسكاننا ولسبعة ملايين سائح يأتون إلى ويندسور كل عام، كما أن رؤية كميات من الأكياس والفتات التي يتركها المتسولون على الأرصفة تزيد القلق".

وانتقدت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وعدد من المنظمات المحلية، تصريحات دادلي، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع التعليقات التي قالها رئيس المجلس وأضافت "أعتقد أن من المهم أن نعمل جاهدين لتوفير أماكن إيواء للمشردين"

ويقام حفل زفاف الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في قلعة ويندسور الملكية غربي لندن في مايو/أيار المقبل، ويتوقع أن يتوافد الآلاف للمشاركة في الزفاف الأسطوري.

وتجذب مدينة ويندسور، مقر ملوك بريطانيا منذ ما يقارب 1000 عام، نحو 1.3 مليون زائر سنويا.