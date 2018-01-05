ذبح ملايين الحمير في الصين للاستفادة من جلودها في علاج غريب

بينما تشتهر الحمير في أفريقيا بحمل الأثقال والمتاع، يتم استغلالها لأغراض أخرى في الصين، حيث ظهرت مؤخرا طرق علاجية غريبة تعتمد على جلد الحمار، ما يدفع بالبعض إلى "سلخ" الحمير، بأساليب بشعة تفقدها حياتها.

ففي "مسالخ الحمير" في الصين، يقوم العمال بقتل الحيوان ثم سلخه، قبل إلقاء جثته في القمامة أو حرقها. أما الجلد المسلوخ فيتم الاستفادة منه بعد تقطيعه واستخراج مادة الجيلاتين منه، لصناعة مستحضر يدعى "ejiao".

ويستخدم الصينيون هذا المستخدم للاعتقاد في فوائده في تحسين سريان الدم في الجسم، إلا أنه مؤخرا أصبح يتم تسويقه على أنه منشط عام للجسم.

ولم تثبت الأبحاث الطبية فوائد هذا المستحضر، بفاعلية أكثر من المستحضرات الطبية التقليدية.

عشرة ملايين حمار ضحية هذا المستحضر خلال عقد من الزمن

ووفقا للإحصاءات فإن صناعة مستحضر ejiao قد أدي خلال العقد الأخير، إلى قتل عشرة ملايين حمار للاستفادة من جلودهم.

وأشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن آلاف الحمير تسرق سنويا من أفريقيا لسلخها واستخراج المستحضر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وذكر التقرير أنه قد تم على سبيل المثال سرقة ألف حمار من كينيا خلال أربعة أشهر من عام 2017.

من جانبها، ذكر موقع ناشيونال جيوغرافيك في تقرير نشر سبتمبر الماضي، إن مئات الحمير تنتظر في المسالخ لذبحها، وهو ما اعتبرته أسوأ ما رأته وحشية إزاء الحيوانات على الإطلاق.

وفي أعقاب تلك الإدانات، قررت العديد من الدول، مثل أوغندا وتنزانيا وبتسوانا والنيجر وبوركيا فاسو ومالي والسنغال، حظر تصدير الحمير إلى الصين.

ولكن بالرغم من ذلك، يشير موقع ناشيونال جيوغرافيك أن تهريب الحمير بطرق غير شرعية مستمر في العديد من تلك الدول.