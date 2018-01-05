السعودية تعتقل اربعة روسيين وأمريكي بتهمة التهديد بأمن الدولة

قالت وزارة الداخلية السعودية ان مصالح الأمن في المملكة ألقت القبض الشهر الماضي على خمسة أشخاص أجانب بتهمة التهديد بأمن الدولة. وأوضحت الوزارة أن المعتقلين هم أربعة مواطنين من جنسية روسية مقيمين في السعودية ومواطن آخر أمريكي. وام تقدم الوزارة معلومات حول القضايا التي تتهم بها المعتقلين.
وبلغ إجمالي عدد المحتجزين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة في السعودية 5311 شخصا من 30 جنسية اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني.
وأشارت الوزارة انه منذ بداية كانون الاول / ديسمبر، اعتقلت الشرطة السعودية 57 مشتبها بهم من جنسيات مختلفة من بينهم 33 سعوديا وسبعة يمنيين وستة باكستانيين واربعة روس وثلاثة مصريين وامريكي وتركي وسوري وهندي واحد.
كما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الخميس بسجن مواطن سعودي 15 عاما بتهمة دعم تنظيم القاعدة واسامة بن لادن كما أدين أيضا في قضية إهانة القيادة السعودية وعلمائها ومواطنيها.