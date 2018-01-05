شاهد: جبال الألب تنير ليلا

انتظر المتزحلق الفرنسي فالنتين ديلوك حلول الليل ، ليقوم بمغامرة فريدة من نوعها على سفح أحد الجبال المتجلدة بمنطقة الألب الفرنسية.
حيث قام المغامر الفرنسي الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بإنارة مظلته عن طريق مصباح موفر للطاقة بخاصية "LED"، ليخترق ظلام الليل بإنارة بيضاء مبهرة، انعكست على الجليد شديد البياض، ليكون منظرا خلابا يضيئ منطقة "Glace des Bessons" بجبال الألب الفرنسية.
واستمر تحليق ديلوك بسلاسة وتناغم لأربع دقائق، على مساحة 2340 مترا ، مشكلا بذلك تحديا رياضيا وفنيا فريدا من نوعه.
ورياضة "speed riding"، التي يمارسها ديلوك، تجمع بين التزحلق على الجليد والفقز بالمظلات.