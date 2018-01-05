شاهد: شلالات غريت فولز المتجمدة بنيو جيرسي

رغم البرد القارس، أبقت مؤسسة الحدائق القومية بولاية نيو جيرسي الأمريكية حديقة بيترسون غريت فولز مفتوحة أمام الزوار وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة التجمد الجزئي الذي أصاب مياه الشلالات بالحديقة.
وأدى تجمد الشلالات بصورة جزئية إلى خلق مشهد جمالي نادر، امتزجت فيه الصخور البنية بالجليد شديد البياض، في حين قاومت بعض شلالات المياه لتشق طريقها بين الاثنين.
ولم يمنع الطقس السيئ العديد من الأشخاص من التوجه إلى الحديقة لمشاهدة جمال الطبيعة التي أضفاها الجليد على المكان.
ويبلغ ارتفاع شلالات غريت فولز 77 قدما، ويبلغ تصريفها 2 مليون غالون من المياة في اليوم الواحد.