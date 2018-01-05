سقوط صاروخ بالستي عن طريق الخطأ في كوريا الشمالية

ترددت أنباء عن استهداف كوريا الشمالية "عن طريق الخطأ" لإحدى مدنها الآهلة بالسكان. ويتعلق الأمر حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بمدينة توكتشون التي يسكنها حوالى 200 ألف شخص.
وأفادت الصحيفة أنّ الصاروخ البالستي الذي فشلت بيونغ يانغ اختباره هو صاروخ متوسط المدى من طراز هواسونغ كن-17، بوقد سقط بعد دقيقة واحدة من اطلاقه حيث لم يتجاوز مسافة 70 كيلومترا.
وحسب المعلومات التي أوردتها "ديلي ميل" فقد جرى إطلاق الصاروخ من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، على بعد 40 ميلا شمال العاصمة بيونغ يانغ في 28 أبريل-نيسان الماضي.
وحسب الصور التي نشرها موقع "غوغل إرث" بعد أيام من فشل الاختبار، فقد تسبب سقوط الصاروخ في وقوع أضرار كبيرة بالمباني الصناعية والزراعية. أنباء أخرى أكدت أنّ الصاروخ سقط خارج أوقات الدوام المدرسي.
وعلى ما يبدو، فالنظام الكوري الشمالي يتكتم لحدّ الآن على حجم الأضرار التي خلفها الصاروخ كما أنه لم يؤكد وقوع ضحايا رغم أنّ المباني المتضررة قريبة من إحدى المناطق المكتظة بالسكان.
للتذكير قامت كوريا الشمالية بإجراء عدة تجارب صاروخية، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة الأميركية خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقد تسببت تلك التجارب في تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأدت إلى تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.