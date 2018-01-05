ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سائحة قتلت وأصيب 12 شخصا يوم الجمعة في حادث سقوط منطاد قرب مدينة الأقصر السياحية في جنوب مصر.
وأضافت أن المنطاد الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة ومصريين سقط غربي المدينة.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي.
وذكرت الصحيفة أن هبوطاً اضطرارياً جرى لعدد 6 مناطيد تقل عشرات السياح، بعدما دفعتهم الرياح بعيداً عن مسارهم، وأن احد تلك المناطيد اصطدم بالارض أثناء عملية الهبوط التي حدثت في منطقة جبلية ما تسبب في الحادث.
وكان منطاد قد سقط في نفس المحافظة في 2013 في حادث قتل فيه 19 سائحا أجنبيا.