ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه مجددا أمام النزلاء!

يفتح فتدق ريتز كارلتون الرياض أبوابه مجددا أمام النزلاء بدءا من أول فبراير القادم، حيث أظهر موقع "بوكينغ" الشهير لحجز الفنادق عبر الإنترنت، وجود غرف متاحة للججز بالفندق الشهير بالعاصمة السعودية.

وفور إتاحة الحجوزات، نفذت الغرف على الموقع حتى منتصف الشهر، وذلك على الرغم من أسعار الغرف باهظة الثمن والتي تبدأ من 550 يورو في الليلة الواحدة.

أين سيذهب الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد بعد إعادة فتح الفندق أمام الجمهور؟

ويطرح الإعلان عن فتح الفندق أمام النزلاء والزوار والعامة، بعد إغلاقه لأكثر من شهرين، العديد من التساؤلات حول دلالات هذا الإعلان. فمن المعروف أن الفندق شكل مركزا لاحتجاز الأمراء ورجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضايا فساد. وبالرغم من خروج العديد من الموقوفين ضمن صفقات تسوية، دفعوا خلالها مليارات مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن عدد غير معلوم من الشخصيات السعودية البارزة والأمراء لا يزالون يرفضون التسوية، ما يثير الشكوك حول مصير من تبقى من محتجزي الفندق الفخم.