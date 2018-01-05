أوردت جريدة "عاجل" الإلكترونية السعودية الجمعة وفاة أكبر معمر سعودي عن عمر ناهز 147 عاما.

وأوضح الموقع أن علي بن محمد بن مرعي العلكمي، الذي كان يقطن في مركز السودة شمال غرب أبها بمنطقة عسير السعودية، قد توفي بجلطة دماغية.

وكانت جريدة "الوطن" قد أجرت حوارا مع المعمر السعودي أوضح فيه بعضا من عاداته ، حيث انه كان يحب الخبز الشعير والبر والسمن البلدي والعسل، كما أنه كان لا يأكل اللحوم إلا بعد ذبحها مباشرة، ولا يأكل الحلويات.

لم يذهب إلى المطاعم ولاالمستشفيات قط

وذكر العلكمي أنه لم يذهب إلى المطاعم ولا المستشفيات أبدا، وكان يأكل من أرضه التي يزرعها وأغنامه التي يرعاها.

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وأضاف المعمر السعودي في حديثه السابق، أنه كان يسير 4 كيلومترات لأداء صلاة الجمعة في المسجد، وكان ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ قبل الفجر بساعتين لقراءة ورد من القرءان الكريم، مشيرا إلى أن الغرفة التي لا تزرها الشمس مع الإشراق تصيب الإنسان بالأمراض