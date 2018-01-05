شاهد: لحظات من الرعب بين السماء والأرض يعيشها متنزهون نمساويون

عاش متنزهون نمساويون، حالة من الرعب ، معلقين بين السماء والأرض حين عصف الإعصار "إليانور" الذي يضرب مناطق عدة من شمال القارة الأوروبية حاليا، بمنطقة متنزهات شتوية بمدينة سيلفريتا مونتافون غرب النمسا.

وكان المتنزهون على متن تلفريك فوق منطقة جليدية بالمتنزه الشتوي، حين بدأت رياح الإعصار في اجتياح المنطقة، ما أدى إلى تأرجح التلفزيك بشدة في الهواء، وسط حالة من الصراخ والهلع الذي أصاب من كانوا بداخله.

وأظهر شريط فيديو، بثه أحد العاملين في المتنزه النمساوي، محاولات إنقاذ الركاب، وسط ترقب عدد من المتنزهين الذين حالفهم الحظ بعدم ركوب التلفريك في ذلك الوقت.

يذكر أن الإعصار "إليانور" بدأ في اجتياح شمال أوروبا منذ الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص في فرنسا، في منطقة جبال الألب وجنوب شرق البلاد.